Психолог Акбутин о том, как не превратить жизнь своих детей в кошмар

"Мама с папой постоянно ругаются и даже дерутся. Когда папа трезвый, он хороший человек, но как только выпьет, наша жизнь превращается в кошмар. Однажды он набросился на меня и стал душить… Я очень страдаю от такой жизни, хотя люблю обоих родителей. Не знаю, что мне делать и как жить", — рассказала клиентка.
По словам Акбутина, ссоры родителей всегда плачевно отражаются на детях.
Он отметил, что причина противоречивых чувств девушки кроется именно в этом.
"Отношения родителей можно назвать невротическими, но это их жизнь, и она ничего не сможет сделать. Однако дочь может поставить свои условия — серьезно поговорить с папой и мамой, заявив им, что, если они еще раз устроят драку, она уйдет жить к родственникам или в общежитие", — посоветовал психолог.
Он подчеркнул, что такой поступок требует некоторой смелости, но это лучше, чем "убивать" себя из чувства вины и бессилия. Даже если девушка не будет жить отдельно от родителей, она даст им понять, что не намерена терпеть ситуацию.