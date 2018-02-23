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Архивное фото психолога Ильдара Акбутина
Sputnik / Табылды Кадырбеков

Психолог Акбутин о том, как не превратить жизнь своих детей в кошмар

Радио
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Психолог Ильдар Акбутин рассказал, как конфликты родителей отражаются на детях

В беседе на радио Sputnik Кыргызстан он сообщил, что с просьбой о помощи к нему обратилась 16-летняя девушка.

"Мама с папой постоянно ругаются и даже дерутся. Когда папа трезвый, он хороший человек, но как только выпьет, наша жизнь превращается в кошмар. Однажды он набросился на меня и стал душить… Я очень страдаю от такой жизни, хотя люблю обоих родителей. Не знаю, что мне делать и как жить", — рассказала клиентка.

По словам Акбутина, ссоры родителей всегда плачевно отражаются на детях.

Детский банк
© Sputnik/ Владимир Песня
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"Наблюдая такую картину, они не могут изменить ее, то есть как-то повлиять на отца и мать. При этом они считают, что сами во всем виноваты, и не могут понять, почему два самых родных для них человека так поступают друг с другом", — сказал Акбутин.

Он отметил, что причина противоречивых чувств девушки кроется именно в этом.

"Отношения родителей можно назвать невротическими, но это их жизнь, и она ничего не сможет сделать. Однако дочь может поставить свои условия — серьезно поговорить с папой и мамой, заявив им, что, если они еще раз устроят драку, она уйдет жить к родственникам или в общежитие", — посоветовал психолог.

Он подчеркнул, что такой поступок требует некоторой смелости, но это лучше, чем "убивать" себя из чувства вины и бессилия. Даже если девушка не будет жить отдельно от родителей, она даст им понять, что не намерена терпеть ситуацию.

Теги:
дети, родители, психология, психолог



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