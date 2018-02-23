Хасанов: приоритет армии Таджикистана - сотрудничество в рамках ШОС

О приоритетных задачах и главных достижениях армии Таджикистана за последние четверть века Sputnik рассказал полковник артиллерии Ахрор Хасанов

В этом году 23 февраля Таджикистан будет отмечать сразу два праздника: День защитника отечества и 25-летие образования национальных Вооруженных сил. И сейчас для военных республики самое главное — обеспечить антитеррористическую безопасность в регионе.

"Сегодня армия является предметом гордости нашего народа. К сожалению, политическая обстановка в Афганистане остается напряженной, прослеживается тенденция к ее ухудшению, наблюдается повышенная активность вооруженных группировок. Таджикистан уже много лет является форпостом на данном рубеже, и это накладывает на нас определенную ответственность", — рассказал Sputnik Таджикистан полковник Ахрор Хасанов.

В вопросах борьбы с терроризмом офицер также подчеркивает роль стран-соседей и друзей Таджикистана, придерживающихся курса миротворчества, в особенности России, отношения с которой в военном плане становились крепче последние несколько лет.

Вообще одним из главных приоритетов для таджикской армии Хасанов называет развитие международного сотрудничества в рамках ООН, ОДКБ и ШОС.