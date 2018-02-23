Фитин: США обвиняют Сирию и Россию в зверствах, чтобы защитить игиловцев

"Весь "коктейль" террористов, которые находились в Восточной Гуте, не принял концепцию мирного сосуществования. Оттуда проводились провокации, продолжались обстрелы российских представительств", — сказал Владимир Фитин радио Sputnik.
В ответ сирийская армия наносила удары по расположениям террористов в этом районе, это и послужило поводом для обвинений в "зверствах", которые предъявляют США Дамаску, отметил эксперт.
По его словам, бесконечные призывы прекратить зверства (которых на самом деле нет —ред.) в Восточной Гуте, это свидетельство того, что США заинтересованы сохранить террористические формирования на территории Сирии.