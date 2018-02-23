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Эксперт Российского института стратегических исследований Владимир Фитин
© Foto: РИСИ ТВ

Фитин: США обвиняют Сирию и Россию в зверствах, чтобы защитить игиловцев

Радио
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О том, почему США не дают ликвидировать террористов в Восточной Гуте (Сирия), рассказал эксперт РИСИ, востоковед Владимир Фитин

Восточная Гута — это пригород Дамаска, который включен в одну из четырех зон деэскалации. Такой статус район получил благодаря наличию джихадистских группировок и лагеря палестинских беженцев.

"Весь "коктейль" террористов, которые находились в Восточной Гуте, не принял концепцию мирного сосуществования. Оттуда проводились провокации, продолжались обстрелы российских представительств", — сказал Владимир Фитин радио Sputnik.

В ответ сирийская армия наносила удары по расположениям террористов в этом районе, это и послужило поводом для обвинений в "зверствах", которые предъявляют США Дамаску, отметил эксперт.

По его словам, бесконечные призывы прекратить зверства (которых на самом деле нет —ред.) в Восточной Гуте, это свидетельство того, что США заинтересованы сохранить террористические формирования на территории Сирии.

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Теги:
Боевики, Террористы, Россия, США, Сирия



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