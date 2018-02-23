Дробиз рассказал о самых вредных алкогольных напитках

Почему крепость настоящей водки должна быть именно 40 градусов, прокомментировал эксперт по рынку алкоголя Вадим Дробиз

"Обычно приписывают первородство рецепта Менделееву, но, я думаю, что к водке он никакого отношения не имеет. Он просто вывел идеальное соотношение спирто-водочного раствора. Так, 40 градусов является самым оптимальным вариантом", — отметил Вадим Дробиз.

Также эксперт рассказал, что сейчас самыми вредными видами алкоголя являются те, которые получаются в результате перегонки спирта, среди них: виски, ром, джин и текила.