Дробиз рассказал о самых вредных алкогольных напитках

Также эксперт рассказал, что сейчас самыми вредными видами алкоголя являются те, которые получаются в результате перегонки спирта, среди них: виски, ром, джин и текила.
Почему крепость настоящей водки должна быть именно 40 градусов, прокомментировал эксперт по рынку алкоголя Вадим Дробиз
Также эксперт рассказал, что сейчас самыми вредными видами алкоголя являются те, которые получаются в результате перегонки спирта, среди них: виски, ром, джин и текила.
Конференция по Афганистану пройдет в Ташкенте в конце марта этого года.
В рамках партнерской деятельности стороны намерены принимать совместное участие в разработке и реализации проектов в нефтегазовой сфере
В Узбекистане, по традиции, 23 февраля поздравляют мужчин, хотя официальным Днем защитника Отечества считается 14 января — дата образования узбекской армии
ЕАБР и "Богатырь Комир" подписали кредитный договор на финансирование программы модернизации добычи угля на разрезе "Богатырь" – каковы условия?
Новость о втором – казахстанском – гражданстве кыргызского депутата подняла вопрос о том, кто виноват, и кто должен проверять наличие двойного гражданства.
В Таджикистане продолжает расти число отравившихся ядовитой мукой: один ребенок скончался, в больницах находятся 16 детей и 38 взрослых.
Скоро государственную границу Азербайджана с Россией будет видно всем: когда завершится работа по ее демаркации?
Россельхознадзор c 26 февраля вводит запрет на поставки в Россию молока и ряда молочной продукции белорусского производства – в чем причина?
Между фондом "Горная Абхазия" и Русским географическим обществом подписано соглашение о сотрудничестве и уже запланирован ряд экспедиций.
На территории Армении с 15 по 21 февраля было зарегистрировано шесть землетрясений магнитудой от 0,5 до 2,5.
Корреспонденты Sputnik Латвия побывали в рижском пригороде, где, по данным СМИ, находится дом Артема Грудинина, сына кандидата в президенты России от КПРФ.
Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий назвал Литву главным союзником в борьбе с "российской агрессией".
Представители Кишинева и Тирасполя провели встречу в рамках заседания рабочей группы по вопросам транспорта: что обсуждали стороны?
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд и главы других стран Балтии 3 апреля встретятся с президентом США Дональдом Трампом – темы беседы уже известны.
Группа альпинистов-лыжников из Каталонии и Андорры, представители клуба Himalaiaski, совершили ряд высокогорных восхождений в Южной Осетии.
ЕАБР и "Богатырь Комир" подписали кредитный договор на финансирование программы модернизации добычи угля на разрезе "Богатырь" – каковы условия?
Новость о втором – казахстанском – гражданстве кыргызского депутата подняла вопрос о том, кто виноват, и кто должен проверять наличие двойного гражданства.
В Таджикистане продолжает расти число отравившихся ядовитой мукой: один ребенок скончался, в больницах находятся 16 детей и 38 взрослых.