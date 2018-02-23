18:51 23 Февраля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 17°C
Прямой эфир
Поиск
Директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя ЦИФРРА Вадим Дробиз (слева)
© Sputnik/ Владимир Астапкович

Дробиз рассказал о самых вредных алкогольных напитках

Радио
Получить короткую ссылку
12 0 0

Почему крепость настоящей водки должна быть именно 40 градусов, прокомментировал эксперт по рынку алкоголя Вадим Дробиз

"Обычно приписывают первородство рецепта Менделееву, но, я думаю, что к водке он никакого отношения не имеет. Он просто вывел идеальное соотношение спирто-водочного раствора. Так, 40 градусов является самым оптимальным вариантом", — отметил Вадим Дробиз.

Также эксперт рассказал, что сейчас самыми вредными видами алкоголя являются те, которые получаются в результате перегонки спирта, среди них: виски, ром, джин и текила.

По теме

Дробиз: люди во всех странах пьют алкоголь одинаково
Теги:
алкоголь, водка



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Уголь
    Даешь стране угля!

    ЕАБР и "Богатырь Комир" подписали кредитный договор на финансирование программы модернизации добычи угля на разрезе "Богатырь" – каковы условия?

  • Мужчина с заграничным паспортом гражданина Кыргызской Республики в руках. архивное фото
    Кто виноват и что делать?

    Новость о втором – казахстанском – гражданстве кыргызского депутата подняла вопрос о том, кто виноват, и кто должен проверять наличие двойного гражданства.

  • Врач в больнице, архивное фото
    "Мучная" смерть

    В Таджикистане продолжает расти число отравившихся ядовитой мукой: один ребенок скончался, в больницах находятся 16 детей и 38 взрослых.

  • Сейсмографы
    Дрожь земли

    На территории Армении с 15 по 21 февраля было зарегистрировано шесть землетрясений магнитудой от 0,5 до 2,5.

  • Дом Артема Грудинина в элитном поселке Сели
    Сыновний дом

    Корреспонденты Sputnik Латвия побывали в рижском пригороде, где, по данным СМИ, находится дом Артема Грудинина, сына кандидата в президенты России от КПРФ.

  • Флаги Литвы и Украины, архивное фото
    Щит Европы

    Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий назвал Литву главным союзником в борьбе с "российской агрессией".

  • Заседание экспертов рабочей группы по вопросам транспорта и дорожной инфраструктуры
    Транспортная перезагрузка

    Представители Кишинева и Тирасполя провели встречу в рамках заседания рабочей группы по вопросам транспорта: что обсуждали стороны?

  • Керсти Кальюлайд
    Нашли время

    Президент Эстонии Керсти Кальюлайд и главы других стран Балтии 3 апреля встретятся с президентом США Дональдом Трампом – темы беседы уже известны.

  • Дмитрий Медоев принял группу альпинистов-лыжников из Каталонии и Андорры
    Хорошие у вас горы!

    Группа альпинистов-лыжников из Каталонии и Андорры, представители клуба Himalaiaski, совершили ряд высокогорных восхождений в Южной Осетии.

  • Уголь
    Даешь стране угля!

    ЕАБР и "Богатырь Комир" подписали кредитный договор на финансирование программы модернизации добычи угля на разрезе "Богатырь" – каковы условия?

  • Мужчина с заграничным паспортом гражданина Кыргызской Республики в руках. архивное фото
    Кто виноват и что делать?

    Новость о втором – казахстанском – гражданстве кыргызского депутата подняла вопрос о том, кто виноват, и кто должен проверять наличие двойного гражданства.

  • Врач в больнице, архивное фото
    "Мучная" смерть

    В Таджикистане продолжает расти число отравившихся ядовитой мукой: один ребенок скончался, в больницах находятся 16 детей и 38 взрослых.

Спорт

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Плакат За Родину, за честь, за свободу! 1941 год
Советские плакаты как история жизни красноармейцев
В этой семье 24 ребенка — видео о необычной семье из Кыргызстана
Подарить любовь: супруги из Бишкека воспитывают 24 ребенка
Узбекско-корейские отношения
Узбекско-корейские связи: торговля, инвестиции и наука

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054