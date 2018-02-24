Камилов: Ташкент намерен быть активной частью афганского урегулирования

Конференция по вопросу урегулирования ситуации в Афганистане состоится 26-27 марта в столице Узбекистана. В ее работе примут участие представители России, США, Европы, а также делегаты от Саудовской Аравии, ОАЭ и все страны центральноазиатского региона.

"Узбекистан в данном случае не намерен играть роль в проведении какого-то разового мероприятия или просто предоставить в будущем какую-то площадку. Узбекистан намерен быть частью всего этого политического процесса, активной частью", — заявил Абдулазиз Камилов.

Министр объяснил, что проведение по инициативе Шавката Мирзиёева международной конференции в Ташкенте по Афганистану должно дать сигнал вооруженной афганской оппозиции о необходимости сесть за стол переговоров с центральным правительством без выдвижения каких-либо предварительных условий.

© Sputnik/ Сергей Пятаков Россия, США и КНР в списке приглашенных на конференцию по Афганистану в Ташкенте

Камилов подчеркнул, что урегулирование афганской проблематики возможно только политическим путем.

Сейчас к участию в конференции, которая пройдет в марте, приглашены Россия, Китай, Соединенные Штаты, Индию, Пакистан, Иран. Приглашения получили Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Турция и все страны Центральной Азии. Участие также примут представители ООН и ЕС. К переговорному процессу также присоединились Великобритания, Франция, Германия и Италия.

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