Бишкекский астролог, член международной ассоциации INTAGIO Андрей Рязанцев представил прогноз для всех знаков зодиака с 26 февраля по 4 марта
Этот праздник нужен для того, чтобы женщина знала, что о ней думают и заботятся, а мужчина мог выразить свои чувства, считает психолог Елена Ковалева
Генеральные консульства Узбекистана учреждены в нескольких федеральных округах России. Где конкретно, рассказал глава МИД республики.
Человеку необходимо закаляться, а в общественных местах устанавливать кондиционеры с фильтрами, способными остановить вирусы, читает врач-иммунолог Владислав Жемчугов