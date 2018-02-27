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Среда, 7 февраля 2018 года. Екатерина Спиридонова, одна из архитекторов мечети Вали-эс-Аср, на ее первом этаже в мужском молитвенном зале, в Тегеране, Иран. Архитекторы вместо традиционных закругленных минаретов предпочли современный дизайн - волны серого камня и бетона, которые, как они говорят, дополняют окружающую архитектуру.
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