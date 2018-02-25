Психолог Ковалева: 8 марта – это праздник отношений мужчины и женщины

В эфире Sputnik Молдова эксперт объяснила, когда именно нужно начинать готовиться к празднованию Международного женского дня.
"Современному человеку некогда долго готовиться к празднику. Однако 8 марта — это весенний праздник, когда пробуждается природа и пробуждается интерес полов друг к другу. Как раз появляется возможность подчеркнуть свое чувство к своей второй половине. Так что после 14 февраля можно начинать думать о следующем празднике — 8 марта", — подчеркнула Елена Ковалева.
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