Психолог Ковалева: 8 марта – это праздник отношений мужчины и женщины

Этот праздник нужен для того, чтобы женщина знала, что о ней думают и заботятся, а мужчина мог выразить свои чувства, считает психолог Елена Ковалева

В эфире Sputnik Молдова эксперт объяснила, когда именно нужно начинать готовиться к празднованию Международного женского дня.

"Современному человеку некогда долго готовиться к празднику. Однако 8 марта — это весенний праздник, когда пробуждается природа и пробуждается интерес полов друг к другу. Как раз появляется возможность подчеркнуть свое чувство к своей второй половине. Так что после 14 февраля можно начинать думать о следующем празднике — 8 марта", — подчеркнула Елена Ковалева.

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