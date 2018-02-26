Фетисов о победе сборной России на хоккейном турнире в Пхенчхане

Россия одержала победу над Германией 25 февраля со счетом 4:3. Победную шайбу забросил в овертайме молодой игрок ЦСКА Кирилл Капризов. Россия впервые за 26 лет выиграла золото Олимпиады в хоккее.
Российский хоккеист, член символической сборной столетия Международной федерации хоккея Вячеслав Фетисов прокомментировал победу сборной России на хоккейном турнире Олимпиады в Пхенчхане в эфире телеканала "Звезда"
Россия одержала победу над Германией 25 февраля со счетом 4:3. Победную шайбу забросил в овертайме молодой игрок ЦСКА Кирилл Капризов. Россия впервые за 26 лет выиграла золото Олимпиады в хоккее.
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Вступающий с 1 марта на территории ЕАЭС регламент затронет технику для приготовления и хранения пищи, оборудование для стирки, глажки, сушки, чистки белья и одежды.
В столице Таджикистана милиционеры будут закреплены за общеобразовательными школами, техникумами и вузами.