Фетисов о победе сборной России на хоккейном турнире в Пхенчхане

"Я счастлив. Мы с министром обороны смотрели с утра хоккей, со всеми нашими друзьями-товарищами хоккейными. Мы просто счастливы все, я думаю, что праздник в стране. Во время празднования столетия Красной армии "Красная машина" сделала нам колоссальный подарок, мы ей благодарны. 90% — это армейцы, для нас это радостный момент", — сказал Фетисов.

Россия одержала победу над Германией 25 февраля со счетом 4:3. Победную шайбу забросил в овертайме молодой игрок ЦСКА Кирилл Капризов. Россия впервые за 26 лет выиграла золото Олимпиады в хоккее.