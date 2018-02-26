Топорнин: европейцы ждут, когда беженцы перестанут сидеть на пособиях

Политолог, доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин считает, что европейскому руководству следует серьезно задуматься, как интегрировать десятки тысяч мигрантов из других культур.
Топорнин: Евросоюз рассчитывает на "дивиденды" от мигрантов
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По его мнению, главный вопрос заключается в том, будут ли мигранты активно включаться и приносить выгоду западноевропейскому обществу, или они "будут оставаться тунеядцами, которые сидят на социальных пособиях и ничего не делают".
"В этом случае ожидания Европы от мигрантов окажутся невыполненными, потому что сегодня Европа нуждается именно в трудовых руках, европейская нация стареет и все меньше остается трудоспособной молодежи. Они рассчитывают, что если прибывшие мигранты интегрируются в общество, то они включатся в производственный процесс и будут приносить дивиденды", — утверждает Топорнин в эфире Sputnik Литва.
Эксперт отмечает, что Брюсселю стоит задуматься об адаптации приезжих уже сейчас, так как подрастает молодое поколение мигрантов.