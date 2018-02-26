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Николай Топорнин
© Sputnik/

Топорнин: европейцы ждут, когда беженцы перестанут сидеть на пособиях

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Политолог, доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин считает, что европейскому руководству следует серьезно задуматься, как интегрировать десятки тысяч мигрантов из других культур.

По его мнению, главный вопрос заключается в том, будут ли мигранты активно включаться и приносить выгоду западноевропейскому обществу, или они "будут оставаться тунеядцами, которые сидят на социальных пособиях и ничего не делают".

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"В этом случае ожидания Европы от мигрантов окажутся невыполненными, потому что сегодня Европа нуждается именно в трудовых руках, европейская нация стареет и все меньше остается трудоспособной молодежи. Они рассчитывают, что если прибывшие мигранты интегрируются в общество, то они включатся в производственный процесс и будут приносить дивиденды", — утверждает Топорнин в эфире Sputnik Литва.

Эксперт отмечает, что Брюсселю стоит задуматься об адаптации приезжих уже сейчас, так как подрастает молодое поколение мигрантов.

 

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Теги:
беженцы, Мигранты, Европа



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