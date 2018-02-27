Курманов: мы начали продвигать культуру Узбекистана

Проактивные шаги по продвижению культуры Узбекистана были сделаны в прошлом году, рассказал председатель Комитета Олий Мажлиса Узбекистана по вопросам международных отношений, внешних экономических связей, иностранных инвестиций и туризма Алишер Курманов

В качестве примера сенатор привел выставку "Сокровища Нукуса", которая прошла в апреле-мае 2017 года в Москве – это был первый вывоз за рубеж части коллекции музея имени Савицкого.

Курманов: мы начали продвигать культуру Узбекистана /

"У нас есть великолепные музеи – проблема в том, что мы не можем их представить", — заявил Курманов.

Как считает политик, музеи Узбекистана должны стать местом паломничества. Однако это сложная задача и сейчас необходимо перейти от отдельных проектов к системной и постоянной работе, заявил парламентарий.