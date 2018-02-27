Дмитриев: российские хоккеисты победили благодаря сплаву молодости и опыта

В эфире Sputnik Беларусь Олег Дмитриев отметил, что победа на Олимпиаде в Пхенчхане случилась во многом благодаря тому, что в сборной России очевидна преемственность в команде.
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Немцы были для российской команды наиболее удобными соперниками, полагает спортивный обозреватель агентства Sputnik Олег Дмитриев
В эфире Sputnik Беларусь Олег Дмитриев отметил, что победа на Олимпиаде в Пхенчхане случилась во многом благодаря тому, что в сборной России очевидна преемственность в команде.
Подробности слушайте в аудиоподкасте.
В Навои, Самарканде, Гулистане и Алмалыке будет организовано досрочное голосование
Передача оборудования состоялась в рамках меморандума о взаимопонимании, подписанного в августе 2017 года между Национальной администрации по ядерной безопасности при министерстве энергетики США и ГТК Узбекистана
Ролик, на кадрах которого видно, как водители нескольких машин нарушают правила и создают неудобства для других участников движения, опубликовал 25 февраля один из участников группы "Водители Ташкента (DRIVERS.UZ)" в социальной сети Facebook
Внедрение нулевых классов в казахстанских школах по единой программе в связи с введением латиницы предлагается перенести с 2019 на 2020 год.
Банкнота номиналом 2000 сомов стала победителем конкурса "Лучшая региональная банкнота 2018 года" среди стран Центральной и Восточной Европы и СНГ.
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Председатель Образовательного совета Азербайджана рассказал о причинах увеличения интереса к русскому языку в азербайджанских школах.
Белорусские пограничники задержали двух граждан России, которые после 16 попыток выехать в Евросоюз легально решились на нарушение границы.
Более 250 тонн мимозы намерена экспортировать Абхазия в текущем году. Первые тридцать тонн уже отправлены в Россию.
Политического убежища в Чехии в минувшем году попросили 129 граждан Армении. В тройке лидеров по запросам также украинцы и грузины.
Представитель Латвии в ОБСЕ Эдвин Шноре назвал российские заявления по поводу дискриминации русскоязычных в Латвии ложными.
Трем литовским общественным деятелям, выступавшим против НАТО и введения евро и обвиненным в антигосударственной деятельности, вынесли приговор.
Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что к вступлению страны в Европейский союз не готовы ни в самой республике, ни в ЕС.
Эстонский правозащитный центр сообщил, что в одной из частей Сил обороны Эстонии солдат призывали петь песню, в которой героизируется убийство русских.
Sputnik Южная Осетия и фонд "Подари крылья" в преддверии 8 марта объявили о старте благотворительной акции "Лица добра".
Внедрение нулевых классов в казахстанских школах по единой программе в связи с введением латиницы предлагается перенести с 2019 на 2020 год.
Банкнота номиналом 2000 сомов стала победителем конкурса "Лучшая региональная банкнота 2018 года" среди стран Центральной и Восточной Европы и СНГ.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон лично следит за подготовкой к визиту в Душанбе лидера Узбекистана Шавката Мирзиёева.