Дмитриев: российские хоккеисты победили благодаря сплаву молодости и опыта

Немцы были для российской команды наиболее удобными соперниками, полагает спортивный обозреватель агентства Sputnik Олег Дмитриев

В эфире Sputnik Беларусь Олег Дмитриев отметил, что победа на Олимпиаде в Пхенчхане случилась во многом благодаря тому, что в сборной России очевидна преемственность в команде.

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"Когда многие говорят о сплаве молодости и опыта в спорте, это происходит в российском хоккее уже сейчас", — подчеркнул эксперт.

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