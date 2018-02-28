Стипрайс: не стоит "зашивать" советские здания, как консервные банки

"Одна из тех тем, которая не была затронута, — это архитектурное наследие, в том числе, может быть, даже и советского времени, которое, по сути, не находит своего отражения", — говорит эксперт.

По его мнению, сейчас есть огромный риск потерять это, так как у узбекского народа есть прекрасная черта характера — желание все время что-то улучшать.

"Но порой это входит в противоречие с тем, что, может быть, иногда не надо улучшать то, что уже хорошо", — отметил глава делегации ЕС.

В качестве примера Стипрайс привел здания, построенные в советское время в стиле брутализма — сейчас их значимость как части наследия оценить сложно, и многие здания "зашиваются" в металл, как консервные банки, или из них делают что-то белое и мраморное.

Как отметил эксперт, то, что сегодня считается авангардом, завтра может быть признано культурным наследием и классикой.

Поэтому, заметил дипломат, важно не концентрироваться только на Регистане или старом городе Хивы, а не потерять и то, что создано за последние 100 лет.