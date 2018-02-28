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Глава Делегации Европейского союза в Узбекистане Эдуардс Стипрайс
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Стипрайс: не стоит "зашивать" советские здания, как консервные банки

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Узбекистану важно не потерять архитектурное наследие последних ста лет, рассказал глава делегации Европейского союза в Узбекистане Эдуардс Стипрайс.

"Одна из тех тем, которая не была затронута, — это архитектурное наследие, в том числе, может быть, даже и советского времени, которое, по сути, не находит своего отражения", — говорит эксперт.

По его мнению, сейчас есть огромный риск потерять это, так как у узбекского народа есть прекрасная черта характера — желание все время что-то улучшать.

"Но порой это входит в противоречие с тем, что, может быть, иногда не надо улучшать то, что уже хорошо", — отметил глава делегации ЕС.

Государственный академический большой театр имени Алишера Навои (ГАБТ)
© Sputnik/
Глава делегации ЕС: Узбекистану важно не потерять советскую архитектуру
В качестве примера Стипрайс привел здания, построенные в советское время в стиле брутализма — сейчас их значимость как части наследия оценить сложно, и многие здания "зашиваются" в металл, как консервные банки, или из них делают что-то белое и мраморное.

Как отметил эксперт, то, что сегодня считается авангардом, завтра может быть признано культурным наследием и классикой.

Поэтому, заметил дипломат, важно не концентрироваться только на Регистане или старом городе Хивы, а не потерять и то, что создано за последние 100 лет.

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Теги:
здания, архитектурное наследие, архитектура, Узбекистан



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