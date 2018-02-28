Абдуллаев: знание узбекского в России становится практическим навыком

"Экономические отношения будут развиваться, и специалисты с узбекским языком будут цениться очень высоко", — заявил Абдуллаев.

Такая же ситуация, по его словам, была с теми, кто в СССР учил корейский язык — Южную Корею Советский Союз официально не признавал, а в Северной многие выпускники работать не хотели. Однако спустя годы ситуация изменилась, и сейчас Южная Корея — крупный экономический партнер многих постсоветских стран.

Хорошим подспорьем в изучении языка, отметил Абдуллаев, может стать "Бабур-наме" — воспоминания Захир ад-дина Мухаммеда Бабура, основателя Империи Великих Моголов, потомка Тамерлана.