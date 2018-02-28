Коротченко: обвинения США в адрес России не подтверждены реальными фактами

Россия провела испытания крылатой ракеты, которая нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), заявил в понедельник помощник заместителя министра обороны США по политическим вопросам Дэвид Трахтенберг.

"Все обвинения США в адрес России носят политически ангажированный характер, не подтверждены какими-либо реальными фактами и призваны оправдать работы по созданию крылатых ракет наземного базирования в самой Америке, которые будут нарушать обязательства США по РСМД", — говорит Коротченко.

По его словам, США начали создание в Европе районов противоракетной обороны, в частности, в Польше и Венгрии.

Кроме этих фактов, эксперт рассказал об испытаниях противоракетных систем американцами, относительно которых они не дают никаких объяснений России.