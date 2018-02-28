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Руководитель Информационного центра Национального Антитеррористического Комитета Андрей Пржездомский
© Sputnik/ Владимир Федоренко

Пржездомский: спецслужбы России и Узбекистана сотрудничают полноценно

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Спецслужбы России и Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана сотрудничают полноценно хорошо и полноценно, рассказал руководитель Информационного центра Национального Антитеррористического Комитета Андрей Пржездомский

"Но этого никогда не бывает достаточно. Эта такая сфера деятельности, которая требует постоянного общения, подпитки информацией, обмена информацией. Особенно это касается оперативных данных для предотвращения преступлений", — подчеркнул глава НАК.

Как отметил Пржездомский, Российская Федерация всегда призывает к обмену информацией и открыта для обмена опытом и данными, но и от партнеров требуется адекватность в данных вопросах.

Для проникновения на территорию России и создания законспирированной сети террористических ячеек террористы продолжают использовать каналы трудовой миграции.

"Члены спящих ячеек зачастую не знают друг друга до момента, когда их объединяют в группу, и они должны совершить теракт. Чаще всего они не попадали в поле зрения спецслужб", — рассказал Пржездомский.

Теги:
Борьба с терроризмом, Мигранты, миграционное законодательство РФ, Национальный антитеррористический комитет, Узбекистан, Россия



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