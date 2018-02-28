Пржездомский: спецслужбы России и Узбекистана сотрудничают полноценно

"Но этого никогда не бывает достаточно. Эта такая сфера деятельности, которая требует постоянного общения, подпитки информацией, обмена информацией. Особенно это касается оперативных данных для предотвращения преступлений", — подчеркнул глава НАК.
Как отметил Пржездомский, Российская Федерация всегда призывает к обмену информацией и открыта для обмена опытом и данными, но и от партнеров требуется адекватность в данных вопросах.
Для проникновения на территорию России и создания законспирированной сети террористических ячеек террористы продолжают использовать каналы трудовой миграции.
"Члены спящих ячеек зачастую не знают друг друга до момента, когда их объединяют в группу, и они должны совершить теракт. Чаще всего они не попадали в поле зрения спецслужб", — рассказал Пржездомский.