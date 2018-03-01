Манойло: США вмешиваются и будут вмешиваться во внутренние дела России

Манойло уверен, что кампания 2018 года в плане попыток воздействия на избирательный процесс в РФ со стороны США будет сильно отличаться от всех предыдущих кампаний.
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Доктор политических наук Андрей Манойло рассказал в эфире Sputnik о желании США повлиять на избирательные процессы в России
Манойло уверен, что кампания 2018 года в плане попыток воздействия на избирательный процесс в РФ со стороны США будет сильно отличаться от всех предыдущих кампаний.
Подробности слушайте в нашей аудиоверсии.
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Семья российских туристов попала под лавину на горнолыжной базе в кыргызском Караколе - двух взрослых удалось спасти, девятилетняя девочка погибла.
Государственный комитет национальной безопасности Таджикистана сообщил о задержании гражданина, изготовлявшего флаги "Исламского государства".