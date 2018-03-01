Манойло: США вмешиваются и будут вмешиваться во внутренние дела России

Доктор политических наук Андрей Манойло рассказал в эфире Sputnik о желании США повлиять на избирательные процессы в России

"Американцы вмешиваются и будут вмешиваться во внутренние дела России, используя выборы президента, парламента как наиболее удобные информационные поводы. Очень часто выборы в РФ используются как некий шарик для пинг-понга, как информационный повод, который отрабатывают попеременно республиканские и демократические партии, конкурируя между собой", — утверждает эксперт.

Манойло уверен, что кампания 2018 года в плане попыток воздействия на избирательный процесс в РФ со стороны США будет сильно отличаться от всех предыдущих кампаний.

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