Кулягин: Россия эффективно взаимодействует со спецслужбами ШОС

Российские спецслужбы эффективно взаимодействуют и сотрудничают с зарубежными коллегами, рассказал первый заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета (НАК) Игорь Кулягин

"В прошлом году закрыт въезд на территорию страны 17,5 тысячи иностранцев, причастных к террористической деятельности. На этом направлении налажено эффективное взаимодействие с иностранными партнерами", — пояснил он.

Кулягин: Россия эффективно взаимодействует с спецслужбами ШОС /

Отдельные элементы взаимодействия в прошлом году, привел пример Кулягин, были отработаны на учениях в Ярославле — сотрудники ФСБ России, КНБ Казахстана и ГКНБ Кыргызстана тренировались в противодействии проникновению через границу.

В 2018 году, по его словам, также планируются учения как по линии российских спецслужб, так и по линии ШОС и ОДКБ.