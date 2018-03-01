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Первый заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета (НАК) Игорь Кулягин
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Кулягин: Россия эффективно взаимодействует со спецслужбами ШОС

Радио
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Российские спецслужбы эффективно взаимодействуют и сотрудничают с зарубежными коллегами, рассказал первый заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета (НАК) Игорь Кулягин

"В прошлом году закрыт въезд на территорию страны 17,5 тысячи иностранцев, причастных к террористической деятельности. На этом направлении налажено эффективное взаимодействие с иностранными партнерами", — пояснил он.

Отдельные элементы взаимодействия в прошлом году, привел пример Кулягин, были отработаны на учениях в Ярославле — сотрудники ФСБ России, КНБ Казахстана и ГКНБ Кыргызстана тренировались в противодействии проникновению через границу.

В 2018 году, по его словам, также планируются учения как по линии российских спецслужб, так и по линии ШОС и ОДКБ.

Теги:
ГНКБ, КНБ, ОДКБ, ШОС, ФСБ, Правоохранительные органы



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