Тавадян: одна из главных задач стран СНГ - развивать туризм

Доктор экономических наук, профессор Ашот Тавадян пояснил, почему взаимодействие ЕАЭС и СНГ пойдет на пользу обоим союзам

"Уверен, что необходимо активное взаимодействие ЕАЭС и СНГ. Мы видим, что свободное передвижение товаров, услуг, капиталов, трудовых ресурсов в ЕАЭС реализуется. Этот вопрос практически решен. Сейчас стоит первоочередная задача по свободному передвижению услуг, развития туризма в СНГ", — сказал экономист Sputnik Армения

По словам Тавадяна, это хороший повод для подписания ассоциативного соглашения между Содружеством независимых государств (СНГ) и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).

Он также напомнил, что в октябре в Ереване состоится научная конференция академий наук стран СНГ по вопросам инновации, цифровых технологий. По его словам, президент Национальной академии наук Армении Радик Мартиросяна предлагает создать в рамках СНГ инновационный научный фонд, который будет реализовать эффективные для всех стран инновационные предложения.