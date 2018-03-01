Тавадян: одна из главных задач стран СНГ - развивать туризм

По словам Тавадяна, это хороший повод для подписания ассоциативного соглашения между Содружеством независимых государств (СНГ) и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).
Он также напомнил, что в октябре в Ереване состоится научная конференция академий наук стран СНГ по вопросам инновации, цифровых технологий. По его словам, президент Национальной академии наук Армении Радик Мартиросяна предлагает создать в рамках СНГ инновационный научный фонд, который будет реализовать эффективные для всех стран инновационные предложения.