Салин: Россия может ужесточить миграционную политику

О том, может ли Россия ввести визовый режим со странами Центральной Азии для профилактики экстремизма, рассказал директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин

Ранее глава России Владимир Путин заявил, что число преступлений экстремистской направленности в прошлом году выросло на пять процентов.

"Если ситуация с террористической угрозой кардинально не изменится в худшую сторону, то визового режима не будет", — сказал Павел Салин радио Sputnik.

По его словам, российская власть понимает, что серьезные ошибки в миграционной политике привели к кризису многих правительств в Европе, поэтому в России эти ошибки не хотят повторять.

Пока речь идет о шлифовке действующего законодательства, но если потребуется, Россия изменит политику в сторону ужесточения, отметил эксперт.