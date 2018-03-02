Салин: Россия может ужесточить миграционную политику

Ранее глава России Владимир Путин заявил, что число преступлений экстремистской направленности в прошлом году выросло на пять процентов.
"Если ситуация с террористической угрозой кардинально не изменится в худшую сторону, то визового режима не будет", — сказал Павел Салин радио Sputnik.
По его словам, российская власть понимает, что серьезные ошибки в миграционной политике привели к кризису многих правительств в Европе, поэтому в России эти ошибки не хотят повторять.
Пока речь идет о шлифовке действующего законодательства, но если потребуется, Россия изменит политику в сторону ужесточения, отметил эксперт.