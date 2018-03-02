Пржездомский: людей вербуют в террористы, прикрываясь религией

Как объяснил представитель НАК, начинается все с бытового общения, постепенно обсуждение переходит на новости, а затем все общение уходит в закрытые группы, где происходит непосредственная вербовка.
Ни один теракт не обходится без предварительного общения и информационной подготовки, уверен руководитель Информационного центра Национального антитеррористического комитета Андрей Пржездомский
Как объяснил представитель НАК, начинается все с бытового общения, постепенно обсуждение переходит на новости, а затем все общение уходит в закрытые группы, где происходит непосредственная вербовка.
В планах руководства Комитета по автомобильным дорогам — в первом полугодии 2018 года закупить еще свыше ста машин
Во время случившегося в банкетном зале заведения находилось свыше 20 человек
На Рощинском полигоне офицеры из Узбекистана изучили систему подготовки миротворцев и оценили занятия по тактике действий в ходе учебной операции
Эксперты считают, что Казахстан в сравнении с другими странами региона можно считать самым светским государством – Sputnik узнал почему.
В Кыргызстане 46 человек, оформленные по фиктивным документам как ветераны войны в Афганистане, получили от государства более 350 тысяч долларов.
"Таджикская алюминиевая компания" прекратит работу на два года в связи со строительством нового совместного таджикско-китайского алюминиевого предприятия.
В результате пожара в наркологическом диспансере в Баку, по предварительным данным, погибли более двадцати человек.
Вице-премьер Беларуси считает, что споры между Минском и Россельхознадзором по качеству продовольствия могла бы решать независимая лаборатория.
Новая Ассоциация женщин-предпринимателей создана в Абхазии – решением каких задач будет заниматься объединение?
Сегодня парламент Армении выбирает президента – какую роль будет играть новый глава государства в парламентской республике?
Латвийский сейм отклонил петицию за сохранение билингвального образования в школах – правозащитники уже назвали это "похоронами демократии".
Спикер Сейма Литвы предложил Польше принять участие в акции "Миссия Сибирь", призванной привести в порядок кладбища ссыльных литовцев.
Президент Молдовы Игорь Додон считает, что если республика не будет участвовать в войнах и геополитических конфликтах, то и закупать летальное оружие ей не придется.
Разработанное в Эстонии приложение "Маленькие истории" стало призером конкурса "Золотое Приложение 2017" в России.
Министр строительства и архитектуры Северной Осетии Русланбек Икаев и чемпион мира по боксу Мурат Гассиев лидируют в голосовании за звание "Человек года Осетии".
Эксперты считают, что Казахстан в сравнении с другими странами региона можно считать самым светским государством – Sputnik узнал почему.
В Кыргызстане 46 человек, оформленные по фиктивным документам как ветераны войны в Афганистане, получили от государства более 350 тысяч долларов.
"Таджикская алюминиевая компания" прекратит работу на два года в связи со строительством нового совместного таджикско-китайского алюминиевого предприятия.