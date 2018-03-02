Пржездомский: людей вербуют в террористы, прикрываясь религией

Ни один теракт не обходится без предварительного общения и информационной подготовки, уверен руководитель Информационного центра Национального антитеррористического комитета Андрей Пржездомский

© Sputnik/ Владимир Песня Любовь к котикам, или Как террористы вербуют молодежь

"Для вербовки подбирают людей с отсутствием критического мышления, принимающих на веру постулаты, которые внушаются. Все это маскируется зачастую формами религиозного просвещения", — утверждает он.

Как объяснил представитель НАК, начинается все с бытового общения, постепенно обсуждение переходит на новости, а затем все общение уходит в закрытые группы, где происходит непосредственная вербовка.