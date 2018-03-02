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Иосиф Линдер
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Линдер: террористическая война не может закончиться одномоментно

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Тема:
Борьба с терроризмом (33)
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О том, что партизанскую войну не так просто закончить, рассказал президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер

Террористы в Сирии перешли от масштабных боевых действий к тактике партизанской войны, заявил помощник секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов.

По этому поводу дал свой комментарий специалист по борьбе с терроризмом Иосиф Линдер.

По его мнению, борьба за Сирию будет продолжаться.

"К сожалению, террористическая война отличается тем, что ее прекращение является сложным процессом, одномоментно это не решить, даже при наличии достигнутых позитивных результатов", — сказал Линдер радио Sputnik.

Руководитель Информационного центра Национального антитеррористического комитета Андрей Пржездомский.
© Sputnik/ Александр Натрускин
Пржездомский: людей вербуют в террористы, прикрываясь религией
Война может прекратиться, если уничтожить все до основания, а в сегодняшних условиях это практически невозможно, отмечает специалист.

"Надо в любом случае искать консенсус и договариваться с наиболее перспективными представителями оппозиции", — сказал эксперт.

По его мнению, если все уничтожить, международное сообщество встанет на дыбы.

Тема:
Борьба с терроризмом (33)
Теги:
Терроризм



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