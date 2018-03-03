Ханова: атаки боевиков в Афганистане дискредитируют попытки примирения сторон

В эфире радио Sputnik эксперт напомнила, что недавно в Кабуле состоялась конференция по вопросам примирения, в которой принимали участие в том числе представители вооруженной оппозиции.

"Пятничный теракт в столице Афганистана был осуществлен "Талибаном", той его частью, которая не заинтересована в примирении… Данная атака является попыткой дискредитировать усилия участников конференции", — отметила она.

Напомним, в пятницу утром, 2 марта, в Кабуле прогремел мощный взрыв. Террорист-смертник подорвал себя в одном из районов Кабула. В результате погибли три человека.

Целью атаки, предположительно, стал конвой иностранных сил, сообщает РИА Новости. По словам представителя МВД Афганистана Наджиба Даниша, взрывное устройство было заложено в автомобиле.

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