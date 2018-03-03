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Богдан Безпалько
© Sputnik/ Александр Натрускин

Безпалько: европейцы для США - это пушечное мясо

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Американцы используют европейцев в качестве пушечного мяса, размещая свое тактическое оружие на территории Европы, заявил политолог Богдан Безпалько

В эфире радио Sputnik Богдан Безпалько прокомментировал слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который, выступая 28 февраля на конференции по разоружению в Женеве, обвинил американцев в подготовке вооруженных сил стран Европы к применению тактического ядерного оружия против РФ.

"США, размещая тактическое ядерное оружие в Европе, очень "благородно" ставят все страны региона в качестве некоего буфера между собой и Россией, используя европейцев как пушечное мясо, поскольку именно при таких условиях скорее всего удар по самой Америке нанесен не будет", — сказал Безпалько.

Подробности слушай е в аудиоподкасте.




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