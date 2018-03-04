Болибок: компоненты бытовой химии способны навредить здоровью человека

В эфире радио Sputnik врач объяснил, что вся хлорсодержащая химия опасна, за исключением хлористого натрия, то есть обычной соли, и карбоната натрия, то есть соды.
"Для того, чтобы заработать травму, надо иметь к ней генетическую предрасположенность, а средства бытовой химии как раз эту генетическую предрасположенность и проявляют. Если уж и пользоваться столь едкими соединениями, то необходимо работать в хорошо проветриваемых помещениях. Вообще очень важно четко выполнять инструкции, которые прилагаются к упаковке", — резюмировал Болибок.
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