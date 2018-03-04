Психолог Воуба: излишне завышенные ожидания мешают найти мужа

В эфире Sputnik Абхазия эксперт объяснила, что к потенциальному кандидату в мужья предъявляются завышенные, а иногда и просто оторванные от жизни требования.
"Девушка должна определиться, для чего она входит замуж. Для того, чтобы быть вместе и в радости, и в горе, или для материального благополучия. Важно помнить, что все же любовь в данном случае важнее, потому что деньги можно заработать и самостоятельно, а вот хорошие взаимоотношения ни за какие блага не купишь", — отметила психолог.
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