Тришин: блокчейн подтолкнет стартапы и нотариусов

О необходимости внедрять технологии "распределенного реестра" (блокчейн) заявил Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию. Эксперт видит в этой системе сразу несколько преимуществ для экономики.

"Во-первых, это может дать хороший стимул для развития стартапов в нашей стране. Кроме того, эта технология позволит оптимизировать привычные процессы, например, изменит работу нотариусов, облегчит работу кадастровых служб и упростит логистику. Классический пример — использование технологии блокчейн для отслеживания и передачи прав собственности", — пояснил Тришин.

Благодаря распределенному реестру данные, например, о земельных участках будут доступны в один клик, так что не нужно будет поднимать огромное количество бумаг, чтобы установить право собственности.

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