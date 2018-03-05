Жарихин: вопрос военного наступления решат не в Киеве, а в Вашингтоне

Госдепартамент США одобрил продажу Украине 37 противотанковых комплексов Javelin и 210 ракет к ним на 47 миллионов долларов
Жарихин: США провоцируют напряженность, поставляя оружие Украине
/
В эфире радио Sputnik заместитель руководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин отметил, что Киев вряд ли решится на какие-то военные действия без одобрения Вашингтона.
"Все-таки, какое бы оружие Украине ни предоставлялось, решать вопрос о начале какого-либо военного конфликта, военного наступления будут не в Киеве, а в Вашингтоне. И пока у меня такое впечатление, что Вашингтон воздерживается от того, чтобы дать команду на осуществление крупномасштабной провокации. Посмотрим, что будет в дальнейшем", — сказал Жарихин.
Ежегодный бюджет на закупку лекарств будет увеличиваться до 15 миллионов долларов, уже сейчас месячная стоимость курса новых препаратов составляет 10 тысяч долларов, при этом его необходимо проводить полгода
После ухода предыдущего главы отдела внешней политики аппарата президента Кыргызстана руководитель администрации президента, занимающий пост со времен Атамбаева, дважды пытался уйти в отставку, но Жээнбеков ее не принял