14:34 05 Марта 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 17°C
Прямой эфир
Поиск
Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.
© РИА Новости. Владимир Трефилов

Жарихин: вопрос военного наступления решат не в Киеве, а в Вашингтоне

Радио
Получить короткую ссылку
57 0 0

Госдепартамент США одобрил продажу Украине 37 противотанковых комплексов Javelin и 210 ракет к ним на 47 миллионов долларов

В эфире радио Sputnik заместитель руководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин отметил, что Киев вряд ли решится на какие-то военные действия без одобрения Вашингтона.

"Все-таки, какое бы оружие Украине ни предоставлялось, решать вопрос о начале какого-либо военного конфликта, военного наступления будут не в Киеве, а в Вашингтоне. И пока у меня такое впечатление, что Вашингтон воздерживается от того, чтобы дать команду на осуществление крупномасштабной провокации. Посмотрим, что будет в дальнейшем", — сказал Жарихин.

Теги:
военное сотрудничество, Украина, Киев, США, Россия



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Архивное фото торгово-развлекательного комплекса Хан Шатыр
    Скучно у вас!

    Посол Ливана в Казахстане заявил, что в республике высокие цены для туристов, неприветливый персонал и мало достопримечательностей.

  • Вручение бронзовой медали ОИ 2008 года борцу Базару Базаргуруеву
    Дождался

    Борец из Кыргызстана, занявший пятое место на летних Олимпийских играх в Пекине, спустя десять лет получил бронзовую медаль.

  • Государственное унитарное предприятие Таджикская Алюминиевая Компания ТАЛКО
    Условия контракта

    Таджикская алюминиевая компания (ТАЛКО) раскрыла подробности сделки по строительству в республике совместно с Китаем нового алюминиевого завода.

  • Благотворительная столовая для одиноких пожилых людей в Баку
    Огромное сердце

    Как жительница Баку вместе со своими близкими и знакомыми уже двадцать лет обеспечивает одиноких стариков едой и помогает нуждающимся.

  • Работа металлургического завода, архивное фото
    Нельзя потерять

    У Беларуси стоит задача сохранить российский рынок, заявил министр промышленности Беларуси Виталий Вовк.

  • Экс-президент РА Сергей Багапш. Архивное фото.
    Чтобы помнили

    В День рождения второго президента Абхазии Сергея Багапша, скоропостижно скончавшегося на своем посту в 2011 году, вспомнили его друзья и коллеги.

  • Пекарь Микаэл из Гюмри
    Мечта сбывается

    Как кафе армянском городе Гюмри помогает людям с инвалидностью осуществить мечты о полноценной работе и интегрироваться в общество.

  • Подземное газовое хранилище в Инчукалнсе
    Латвийская дегазация

    В Латвии, из-за наступивших холодов, многократно вырос спрос на газ, а оператор газового хранилища предупреждает, что возможны ограничения поставок.

  • Обложка книги Дневник Вильнюсского гетто, архивное фото
    "Дневник Вильнюсского гетто"

    В Литве впервые на литовском языке опубликован дневник еврейского подростка Ицхака, который описывал жизнь Вильнюсского гетто.

  • Архивное фото торгово-развлекательного комплекса Хан Шатыр
    Скучно у вас!

    Посол Ливана в Казахстане заявил, что в республике высокие цены для туристов, неприветливый персонал и мало достопримечательностей.

  • Вручение бронзовой медали ОИ 2008 года борцу Базару Базаргуруеву
    Дождался

    Борец из Кыргызстана, занявший пятое место на летних Олимпийских играх в Пекине, спустя десять лет получил бронзовую медаль.

  • Государственное унитарное предприятие Таджикская Алюминиевая Компания ТАЛКО
    Условия контракта

    Таджикская алюминиевая компания (ТАЛКО) раскрыла подробности сделки по строительству в республике совместно с Китаем нового алюминиевого завода.

Спорт

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Мужчина на берегу Мертвого моря на Западном берегу
На вымирающих соленых берегах: как исчезает Мертвое море
Воспитанники Дома милосердия имени Хлебушкиной поддержали Севинч Ходиеву
Затаив дыхание: как Севинч Ходиеву поддерживали в родном Ташкенте
Узбекистан открывает границу с Таджикистаном
КПП на границе с Таджикистаном снова открыты

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054