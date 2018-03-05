Жарихин: вопрос военного наступления решат не в Киеве, а в Вашингтоне

В эфире радио Sputnik заместитель руководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин отметил, что Киев вряд ли решится на какие-то военные действия без одобрения Вашингтона.

"Все-таки, какое бы оружие Украине ни предоставлялось, решать вопрос о начале какого-либо военного конфликта, военного наступления будут не в Киеве, а в Вашингтоне. И пока у меня такое впечатление, что Вашингтон воздерживается от того, чтобы дать команду на осуществление крупномасштабной провокации. Посмотрим, что будет в дальнейшем", — сказал Жарихин.