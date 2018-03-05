Винокуров: конкурс от ЕАБР служит укреплению экономических связей

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Узбекистан закупит в три раза больше препаратов для лечения онкобольных Ежегодный бюджет на закупку лекарств будет увеличиваться до 15 миллионов долларов, уже сейчас месячная стоимость курса новых препаратов составляет 10 тысяч долларов, при этом его необходимо проводить полгода 42

Сборная Узбекистана выиграла 14 медалей по спортивной борьбе в Кыргызстане Первенство Азии проходило с 27 февраля по 4 марта в Бишкеке, в нем участвуют борцы из более чем 20 стран 78