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Директор Центра интеграционных исследований Евразийского банка развития Евгений Винокуров
© Sputnik/ Алексей Куденко

Винокуров: конкурс от ЕАБР служит укреплению экономических связей

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Темы евразийской интеграции, которым нужно уделять повышенное внимание и подробно освещать, назвал директор центра интеграционных исследований Евразийского банка развития Евгений Винокуров

"Я вижу определенный откат по сердцевине евразийского интеграционного процесса — это общеэкономическое пространство, не решены проблемы по нетарифным барьерам, они множатся, одни устраняются, на их место встают другие. Порядка 2,5 тысячи товарных позиций исключены из единого таможенного тарифа, это потеря эффективности общего таможенного пространства", — рассказал эксперт.

Подробнее мнение эксперта слушайте на радио Sputnik Казахстан.

Отметим, что ранее Винокуров прокомментировал предложение сенатора Дариги Назарбаевой о создании собственного телеканала Евразийского экономического союза.

Теги:
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Беларусь, Кыргызстан, Армения, Таджикистан, Россия



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