Винокуров: конкурс от ЕАБР служит укреплению экономических связей

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Отметим, что ранее Винокуров прокомментировал предложение сенатора Дариги Назарбаевой о создании собственного телеканала Евразийского экономического союза.
Темы евразийской интеграции, которым нужно уделять повышенное внимание и подробно освещать, назвал директор центра интеграционных исследований Евразийского банка развития Евгений Винокуров
Подробнее мнение эксперта слушайте на радио Sputnik Казахстан.
Отметим, что ранее Винокуров прокомментировал предложение сенатора Дариги Назарбаевой о создании собственного телеканала Евразийского экономического союза.
Ежегодный бюджет на закупку лекарств будет увеличиваться до 15 миллионов долларов, уже сейчас месячная стоимость курса новых препаратов составляет 10 тысяч долларов, при этом его необходимо проводить полгода
Первенство Азии проходило с 27 февраля по 4 марта в Бишкеке, в нем участвуют борцы из более чем 20 стран
После ухода предыдущего главы отдела внешней политики аппарата президента Кыргызстана руководитель администрации президента, занимающий пост со времен Атамбаева, дважды пытался уйти в отставку, но Жээнбеков ее не принял
Посол Ливана в Казахстане заявил, что в республике высокие цены для туристов, неприветливый персонал и мало достопримечательностей.
Борец из Кыргызстана, занявший пятое место на летних Олимпийских играх в Пекине, спустя десять лет получил бронзовую медаль.
Таджикская алюминиевая компания (ТАЛКО) раскрыла подробности сделки по строительству в республике совместно с Китаем нового алюминиевого завода.
Как жительница Баку вместе со своими близкими и знакомыми уже двадцать лет обеспечивает одиноких стариков едой и помогает нуждающимся.
У Беларуси стоит задача сохранить российский рынок, заявил министр промышленности Беларуси Виталий Вовк.
В День рождения второго президента Абхазии Сергея Багапша, скоропостижно скончавшегося на своем посту в 2011 году, вспомнили его друзья и коллеги.
Как кафе армянском городе Гюмри помогает людям с инвалидностью осуществить мечты о полноценной работе и интегрироваться в общество.
В Латвии, из-за наступивших холодов, многократно вырос спрос на газ, а оператор газового хранилища предупреждает, что возможны ограничения поставок.
В Литве впервые на литовском языке опубликован дневник еврейского подростка Ицхака, который описывал жизнь Вильнюсского гетто.
Как отразится набирающее силу газовое противостояние между Россией и Украиной на молдавских потребителях?
Министерство культуры Эстонии отказало старейшему русскому журналу республики "Таллинн" в финансовой поддержке.
Транскавказская автомагистраль закрыта до особого распоряжения из-за сильного снегопада и угрозы схода снежных лавин.
Посол Ливана в Казахстане заявил, что в республике высокие цены для туристов, неприветливый персонал и мало достопримечательностей.
Борец из Кыргызстана, занявший пятое место на летних Олимпийских играх в Пекине, спустя десять лет получил бронзовую медаль.
Таджикская алюминиевая компания (ТАЛКО) раскрыла подробности сделки по строительству в республике совместно с Китаем нового алюминиевого завода.