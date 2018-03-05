Прошкин: ответственность интеллигенции — говорить правду в фильмах

Ответственность за осуществление этих задач Прошкин целиком возлагает на интеллигенцию, которая примером своей жизни должна утверждать перед народом нравственные ценности и говорить правду о том, что происходит.
"Мой тезис заключается в том, что мы должны были сделать гораздо больше. Это задача интеллигенции. У нас есть ответственность. Надо что-то человеческое говорить, надо говорить правду. Надо говорить о том, кто мы такие", — уверен Александр Прошкин.
По мнению режиссера, есть определенный уровень культуры и определенные нравственные авторитеты в обществе, то жестокости, равнодушию в этом обществе не будет места, передает Sputnik Эстония.
Российский режиссер недавно посетил Таллин и 22 февраля выступил в конференц-зале столичной гостиницы Euroopa на встрече с участниками медиаклуба "Импрессум".
На его фильмах выросло целое поколение советских и российских зрителей. За 45 лет работы в кино Александр Прошкин снял более двадцати фильмов, среди которых такие известные работы, как "Михайло Ломоносов", "Холодное лето пятьдесят третьего года", "Николай Вавилов", "Русский бунт", "Доктор Живаго", "Живи и помни", "Чудо", "Райские кущи" и другие.