Прошкин: ответственность интеллигенции — говорить правду в фильмах

Если в стране есть определенный уровень культуры и нравственные авторитеты, в обществе не будет жестокости и равнодушия, уверен известный российский режиссер Александр Прошкин

Еще никакое кино не сделало человека лучше, сказал Александр Прошкин в интервью Sputnik Эстония, но направление культуры, труд интеллигенции и общий подъем культуры могут помочь обществу стать лучше.

Ответственность за осуществление этих задач Прошкин целиком возлагает на интеллигенцию, которая примером своей жизни должна утверждать перед народом нравственные ценности и говорить правду о том, что происходит.

"Мой тезис заключается в том, что мы должны были сделать гораздо больше. Это задача интеллигенции. У нас есть ответственность. Надо что-то человеческое говорить, надо говорить правду. Надо говорить о том, кто мы такие", — уверен Александр Прошкин.

По мнению режиссера, есть определенный уровень культуры и определенные нравственные авторитеты в обществе, то жестокости, равнодушию в этом обществе не будет места, передает Sputnik Эстония.

Российский режиссер недавно посетил Таллин и 22 февраля выступил в конференц-зале столичной гостиницы Euroopa на встрече с участниками медиаклуба "Импрессум".

Александр Прошкин — один из ярких представителей поколения российских кинорежиссеров, чей взлет пришелся на 1980-1990-е годы и чьи работы до сих пор вызывают горячее обсуждение.

На его фильмах выросло целое поколение советских и российских зрителей. За 45 лет работы в кино Александр Прошкин снял более двадцати фильмов, среди которых такие известные работы, как "Михайло Ломоносов", "Холодное лето пятьдесят третьего года", "Николай Вавилов", "Русский бунт", "Доктор Живаго", "Живи и помни", "Чудо", "Райские кущи" и другие.