Баранец: американские генералы смотрели послание Путина с открытыми ртами

По мнению эксперта, сегодня можно без всякой натяжки говорить, что именно при Путине российское оружие стало более современным, чего не отрицают даже оппоненты.Sputnik Беларусь.
Эксперт пояснил, что в послании российский лидер обращался не только к Федеральному собранию России, но и Конгрессу США, а также штаб-квартире НАТО.
Реакция Запада лукавая и лживая, отметил Баранец, поскольку там заявляют, что обо всем знали давно. Но американские генералы говорят, что смотрели выступление Путина с открытыми ртами, подчеркнул полковник в отставке.
Он считает, что президент России своевременно объявил о перевооружении армии, так как сегодня противоборствующие стороны находятся "на пике холодной войны".