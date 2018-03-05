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Виктор Баранец
© Foto: Photo: courtesy of Viktor Baranets

Баранец: американские генералы смотрели послание Путина с открытыми ртами

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Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец рассказал о причинах и следствиях акцента на вооружении в послании президента Владимира Путина Федеральному собранию России

По мнению эксперта, сегодня можно без всякой натяжки говорить, что именно при Путине российское оружие стало более современным, чего не отрицают даже оппоненты.

"Что же случилось, что военная компонента стала ядром послания президента России Федеральному собранию… Это заявление Путина о том, к чему он привел нашу армию и оборонный комплекс, о готовности отвечать на все угрозы", — сказал Виктор Баранец Sputnik Беларусь.

Эксперт пояснил, что в послании российский лидер обращался не только к Федеральному собранию России, но и Конгрессу США, а также штаб-квартире НАТО.

Реакция Запада лукавая и лживая, отметил Баранец, поскольку там заявляют, что обо всем знали давно. Но американские генералы говорят, что смотрели выступление Путина с открытыми ртами, подчеркнул полковник в отставке.

Он считает, что президент России своевременно объявил о перевооружении армии, так как сегодня противоборствующие стороны находятся "на пике холодной войны".

Теги:
НАТО, Владимир Путин, Россия, Вооружения, Глава государства



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