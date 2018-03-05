Гусев о том, почему западная пресса заступилась за коллег из RT и Sputnik

Тот факт, что американские журналисты вступились за российских коллег на брифинге госдепартамента США, говорит о том, что RT и Sputnik доказали всему миру, что достоверная информация всегда будет в качестве фаворита, считает директор Института стратегического планирования Александр Гусев

Американские журналисты вступились за российских коллег на брифинге госдепартамента после того, как официальный представитель ведомства Хезер Науэрт обвинила RT и другие российские СМИ в работе на правительство России.

"Возвращаясь к брифингу, такая солидарность с нашими СМИ, с одной стороны, говорит об определенном уважении к нашей стране. Второе, конечно характеризует деятельность наших ведущих СМИ, к числу которых относится RT и Sputnik. Это информационные агентства, которые действительно доказали всему миру, что достоверная информация всегда будет в качестве фаворита, — сказал Гусев в эфире радио Sputnik.

Он добавил, что достоверная информация всегда полезна и всегда будет необходима, поэтому российские журналисты получили вполне справедливую поддержку от своих зарубежных коллег.