Парликов: "Газпром" выполнит свои обязательства перед потребителями

Ситуаций, при которых "Газпром" не выполнил бы свои контрактные обязательства по поставке газа, нет, уверен эксперт в области энергетики Виктор Парликов

В эфире Sputnik Молдова Виктор Парликов прокомментировал заявление главы "Газпрома" Алексея Миллера о том, что компания вынуждена немедленно начать в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа.

"Довести ветку до Турции — это один вопрос, но нужно обеспечить техническую возможность поставки газа другим странам. То есть из Турции надо обеспечить реверсом поставку в Болгарию, из Болгарии — в Македонию. Македонцы, например, других источников газа не имеют. Не может же "Газпром" оставить потребителей без газа и не выполнить своих обязательств", — отметил эксперт.

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