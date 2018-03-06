Садыхов: у Ирана и Саудовской Аравии давнее геополитическое соперничество

Иран и Саудовская Аравия отлично осведомлены о силе и влиянии друг друга, считает политолог, эксперт по Ближнему Востоку Фикрет Садыхов

Наследный принц королевства Саудовская Аравия Мухаммед бен Сальман Аль Сауд заявил, что стране нужны реформы для развития государства и борьбы с такими странами, как Иран.

"Это можно назвать геополитическим противостоянием, потому что это разные позиции, разные подходы к решению ближневосточных проблем. Сейчас эти взаимоотношения обострились в связи с ситуацией в Сирии. Но взаимные обвинения еще не говорят о том, что это может вылиться в вооруженный конфликт", — сказал Фикрет Садыхов радио Sputnik , комментируя заявление властей Саудовской Аравии об усилении борьбы с Ираном.

По его словам, каждая из сторон прекрасно понимает силу своего противника и знает, куда простираются интересы друг друга.