Садыхов: у Ирана и Саудовской Аравии давнее геополитическое соперничество

Иран и Саудовская Аравия отлично осведомлены о силе и влиянии друг друга, считает политолог, эксперт по Ближнему Востоку Фикрет Садыхов
Наследный принц королевства Саудовская Аравия Мухаммед бен Сальман Аль Сауд заявил, что стране нужны реформы для развития государства и борьбы с такими странами, как Иран.
Фикрет Садыхов: ситуация диктует Саудовской Аравии и Ирану такую линию поведения
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"Это можно назвать геополитическим противостоянием, потому что это разные позиции, разные подходы к решению ближневосточных проблем. Сейчас эти взаимоотношения обострились в связи с ситуацией в Сирии. Но взаимные обвинения еще не говорят о том, что это может вылиться в вооруженный конфликт", — сказал Фикрет Садыхов радио Sputnik, комментируя заявление властей Саудовской Аравии об усилении борьбы с Ираном.
По его словам, каждая из сторон прекрасно понимает силу своего противника и знает, куда простираются интересы друг друга.