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Алексей Подберезкин
© Sputnik/ Михаил Фомичев

Подберезкин: "Искандер-М" может уничтожить даже пусковые установки ПРО США

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Ракетчики Западного военного округа России в ходе учений на полигоне Капустин Яр в Астраханской области выполнили успешный боевой пуск баллистической ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" на дальность более 100 километров

В эфире радио Sputnik директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин отметил, что "Искандеры" способны в короткий срок поразить хорошо защищенные цели.

"С точки зрения ее размещения, скажем, в западных районах России, это означает, что в пределах ее досягаемости находятся возможные важнейшие объекты на территории, например, Польши или даже Германии. Полетное время до них может составить всего несколько минут. То есть, грубо говоря, от команды на запуск до поражения цели, например, в Варшаве это займет 3-4 минуты, причем точность будет от 3 до 4 метров", — сказал Подберезкин.

Теги:
Искандер-М, ракета, МГИМО, Россия



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