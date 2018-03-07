Шахиноглу: Турция пока не достигла своей цели в Сирии

В эфире Sputnik Азербайджан политолог рассказал, что еще одной целью операции "Оливковая ветвь" является возвращение сирийских беженцев в родные места.
Подробности слушайте в аудиоподкасте.
Политолог Эльхан Шахиноглу полагает, что турецкая армия будет находиться в Сирии до тех пор, пока не нейтрализует всех террористов на севере страны
В эфире Sputnik Азербайджан политолог рассказал, что еще одной целью операции "Оливковая ветвь" является возвращение сирийских беженцев в родные места.
Подробности слушайте в аудиоподкасте.
В рамках заседания наблюдательного совета компании работа "Узбекэкспертизы" подверглась критике. Перед ведомством стоит задача по модернизации оборудования, а также по совершенствованию методов работы как с иностранными, так и с отечественными предпринимателями.
Выведенные из эксплуатации самолеты будут реализовываться частным инвесторам и компаниям.
Договоренность об открытии филиала Пучонского университета была достигнута в декабре прошлого года. Новый вуз будет обучать студентов по четырем направлениям, включая педагогику.
Промоутер Том Леффлер считает преждевременными разговоры об отмене боя между Головкиным и Альваресом из-за положительной допинг пробы последнего.
В Кыргызстане "гаишник" составил протокол на своего коллегу, который припарковал служебное авто в неположенном месте.
Социологи из Санкт-Петербургского университета рассказали, на что мигранты из Таджикистана и Узбекистана чаще всего зарабатывают в России.
Германия готова предоставить кредитную гарантию на крупный займ Азербайджану в немецком банке для обеспечения поставок газа.
Подруга бобруйской соблазнительницы олигархов Насти Рыбки рассказала, как она познакомилась с Алексом Лесли, добралась до Дерипаски и для чего ей вся эта шумиха.
Глава Абхазии Рауль Хаджимба поручил чиновникам республики тщательно подготовиться к выборам президента России.
Начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров призвал Армению и Азербайджан не "отнимать друг у друга столицы".
Латвийские депутаты предлагают законодательно закрепить положение о том, что агитация должна вестись исключительно на государственном языке.
Глава литовского МИД заявил о необходимости в ближайшее время спланировать как национальные расходы, так и инвестиции НАТО в систему ПВО.
В самом центре Кишинева – всего в квартале от здания мэрии города – нашли снаряд времен Великой Отечественной войны.
Министр обороны Эстонии Юри Луйк встретится с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом, с которым, помимо прочего, обсудит вклад американцев в оборону республики.
Южная Осетия готова к дальнейшей работе в формате Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты, несмотря на срыв последней встречи.
Промоутер Том Леффлер считает преждевременными разговоры об отмене боя между Головкиным и Альваресом из-за положительной допинг пробы последнего.
В Кыргызстане "гаишник" составил протокол на своего коллегу, который припарковал служебное авто в неположенном месте.
Социологи из Санкт-Петербургского университета рассказали, на что мигранты из Таджикистана и Узбекистана чаще всего зарабатывают в России.