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Политолог Эльхан Шахиноглу
© Sputnik / Murad Orujov

Шахиноглу: Турция пока не достигла своей цели в Сирии

Радио
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Политолог Эльхан Шахиноглу полагает, что турецкая армия будет находиться в Сирии до тех пор, пока не нейтрализует всех террористов на севере страны

В эфире Sputnik Азербайджан политолог рассказал, что еще одной целью операции "Оливковая ветвь" является возвращение сирийских беженцев в родные места.

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© Ruptly.
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"В настоящий момент в Турции проживают около трех миллионов сирийцев. Турецкие власти понимают, что необходимо восстановить необходимую инфраструктуру в Сирии, чтобы беженцы смогли вернуться домой", — отметил он.

Подробности слушайте в аудиоподкасте.

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Теги:
Турция, Сирия



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