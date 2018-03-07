Шахиноглу: Турция пока не достигла своей цели в Сирии

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Политолог Эльхан Шахиноглу полагает, что турецкая армия будет находиться в Сирии до тех пор, пока не нейтрализует всех террористов на севере страны