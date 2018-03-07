Аббасов: компромиссами между Россией и Западом не пахнет

Политолог Тофик Аббасов о том, как сложатся отношения России с Западом после выборов

Вне зависимости от итогов президентских выборов, кардинальных и больших изменений во внешней политике России не будет, заявил политолог Тофик Аббасов Sputnik Азербайджан.

По его словам, уже установились некоторые тенденции, и главная из них заключается в том, что компромиссами между Россией и Западом не пахнет.

"Американская политика строится на идее гегемонизма, а другие страны — Россия, Китай, Иран, Северная Корея и Иран — не хотят с этим мириться и потому проявляют ожесточенное сопротивление", — отметил Аббасов.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Глава государства будет избран на шестилетний срок путем равного и прямого всеобщего тайного голосования. До участия в выборах допущены восемь кандидатов, в том числе действующий президент РФ Владимир Путин.