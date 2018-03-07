Пилот Башмаков о крушении Ан-26 в Сирии: он не долетел до полосы 10 секунд

В эфире радио Sputnik он рассказал о том, что могло послужить причиной крушения самолета.

"Самолет потерпел крушение на конечном этапе захода на посадку. До полосы ему оставалось лететь 10 секунд, и экипаж мог бы притулить к земле. Катастрофа произошла в результате взаимодействия трех причин: человек-среда-машина. Что из них оказалось превалирующим, станет известно только в результате расследования", — сказал эксперт.

© Sputnik/ Виталий Аньков Российский Ан-26 разбился на авиабазе Хмеймим в Сирии

Российский военно-транспортный самолет Ан-26 во вторник, 6 марта, потерпел крушение при заходе на посадку на сирийском аэродроме Хмеймим. На борту самолета, по последним данным Минобороны, находились 33 пассажира и шесть членов экипажа. Все они — военнослужащие Вооруженных сил России.

В результате трагедии погибли 27 офицеров, из которых один в звании генерал-майора, а также прапорщики и военнослужащие контрактной службы. Ни одного гражданского лица на борту Ан-26 не было.

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