Пилот Башмаков о крушении Ан-26 в Сирии: он не долетел до полосы 10 секунд

В эфире радио Sputnik он рассказал о том, что могло послужить причиной крушения самолета.
"Самолет потерпел крушение на конечном этапе захода на посадку. До полосы ему оставалось лететь 10 секунд, и экипаж мог бы притулить к земле. Катастрофа произошла в результате взаимодействия трех причин: человек-среда-машина. Что из них оказалось превалирующим, станет известно только в результате расследования", — сказал эксперт.
В результате трагедии погибли 27 офицеров, из которых один в звании генерал-майора, а также прапорщики и военнослужащие контрактной службы. Ни одного гражданского лица на борту Ан-26 не было.
Подробности слушайте в аудиоподкасте.