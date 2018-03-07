Икрамов: Узбекистан — ведущий партнер Южной Кореи в Центральной Азии

Глава Торгово-промышленной палаты Узбекистана Адхам Икрамов, выступая на открытии узбекско-корейского бизнес-форума, отметил, что между странам выстроились стратегические отношения во всех ключевых отраслях.

"Цель этого форума — закрепить достигнутые ранее договоренности на высшем уровне, проработать дорожную карту совместных проектов, а также максимально плодотворно подготовиться к предстоящему визиту корейского лидера в Узбекистан", — подчеркнул Икрамов.

Говоря об уже запущенных проектах глава ТПП республики добавил, что в рамках проведенного бизнес-форума в Коканде были подписаны соглашения в сфере автомобильной промышленности, автосервиса и в сфере производства плодоовощной продукции. Кроме того, есть интерес в строительной и архитектурной сферах.

Подробнее о повестке узбекско-корейского бизнес-форума и о перспективах дальнейшего двустороннего сотрудничества слушайте в нашем радиоподкасте.