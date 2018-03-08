Юрьев: США не против режима Асада, а против его поддержки Россией

Политолог Дмитрий Юрьев рассказал радио Sputnik о целях США и о том, чего они на самом деле хотят от России, Сирии и Ирана

Если бы Асад присягнул к США, то все бы сразу изменилось – он стал бы главным оплотом борьбы с терроризмом и "российской агрессией".

Об этом заявил радио Sputnik политолог Дмитрий Юрьев, комментируя очередное требование США.

Режим Асада, наряду с его сторонниками в Москве и Тегеране, должен придерживаться резолюции 2401 Совета Безопасности ООН, прекратить боевые действия в Восточной Гуте и вокруг нее и разрешить беспрепятственную доставку гуманитарной помощи почти четыремстам тысячам ни в чем не повинных гражданских лиц, оказавшихся в критическом положении, — говорится в заявлении Белого дома.

"США могут выдвигать резолюции, принимать решения — все это вообще не имеет ни к чему никакого отношения, кроме прикрытия жесткого исполнения их диктаторской воли", — отметил Юрьев.

Совбез ООН 24 февраля принял резолюцию, которая требует, чтобы все стороны конфликта "без промедления прекратили столкновения" и обеспечили гуманитарную паузу как минимум на 30 дней.

Перемирие необходимо для безопасной и беспрепятственной доставки гуманитарной помощи и эвакуации тяжелобольных и раненых.