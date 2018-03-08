Жемчугов: бактерии чужих планет опасны для Земли

Ученые из американского университета Пердью предупреждают, что автомобиль Tesla Rodster, запущенный в космос компанией SpaceX, может поставить под угрозу биологическую жизнь на Марсе, если столкнется с ним и занесет туда земные бактерии, сообщает РИА Новости.

Несмотря на то, что земные бактерии могут действительно представлять угрозу для Марса, они с тем же успехом могут стать причиной зарождения жизни на этой планете, как, возможно, некогда стали бактерии, занесенные из космоса на Землю метеоритами, рассказал в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, врач иммунолог Владислав Жемчугов.

"Что касается Илона Маска, я думаю, что он очень культурный джентльмен и сморит вперед, поэтому там все в порядке, и автомобиль будет стерильным", — отметил Жемчугов.