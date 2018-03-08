Агриппина Шин призвала корейский бизнес развивать образование в Узбекистане

Министр дошкольного образования Узбекистана рассказала о перспективах сотрудничества с коллегами из Южной Кореи, а также пригласила южнокорейские компании к более тесному взаимодействию для реализации совместных проектов в этой сфере.

По ее словам, Узбекистан с самого начала реформирования системы дошкольного образования избрал корейскую модель, так как менталитет и культура этих двух стран наиболее близки друг другу.

"В рамках разработанной дорожной карты мы уже начали реализовывать наши договоренности в сфере обмена опытом, подготовки кадров и внедрения системы инклюзивного дошкольного образоввания. Так при двух корейских вузах уже осенью этого года будут впервые запущены два экспериментальных детских сада. Они станут площадкой для применения новых методических и педагогических подходов в воспитании детей", — отметила Шин.

Пресс-служба министерства народного образования РУз Плата за детские сады в ряде регионов Узбекистана снизилась вдвое

Кроме того, выступая в рамках узбекско-корейского бизнес-форума министр обратилась к представителям корейского бизнеса с призывом активнее участвовать в процессе реформирования системы образования Узбекистана, реализовывая совместные с узбекской стороной проекты в этой сфере.

Подробнее о сотрудничестве двух стран в модернизации системы образования слушайте в нашем радиоподкасте.