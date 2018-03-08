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Заместитель хокима Ташкента Алишер Тиляев
© Sputnik. /Рамиз Бахтияров

Тиляев рассказал, какие преференции ждут корейских бизнесменов в Ташкенте

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Заместитель хокима Ташкента по вопросам инвестиций, инноваций, развития промышленности, туризма и содействию приватизированным предприятиям Алишер Тиляев рассказал о перспективных направлениях взаимодействия с южнокорейскими компаниями.

В первую очередь представитель хокимията Ташкента предложил корейским предпринимателям стать резидентами малых промышленных зон, созданных в столице республики.

"Сейчас у нас будет создаваться еще пять таких зон к уже имеющимся трем. Резиденты получат льготную арендную ставку на землю и помещения сроком на 10 лет и ценой в 5-6 раз дешевле, чем коммерческие предложения. Кроме того, на два года они освобождаются от выплаты налогов, а при объемах экспорта свыше 30% еще на два года", подчеркнул Тиляев.

Выступая в рамках узбекско-корейского бизнес-форума, он добавил, что столичные власти заинтересованы в сотрудничестве с южнокорейскими партнерами в строительстве доступного жилья, частных детсадов, многоуровневых парковок, а также новых гостиниц и городских парков. Также Ташкент приглашает бизнесменов поучаствовать в модернизации системы муниципальных услуг и управления общественным транспортом.

Теги:
Хокимият, Ташкент, Южная Корея, Градостроительство



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