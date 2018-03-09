Сидоренко: обеззараживать почву поможет разрушающий пестициды нанопорошок

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Директор Института электронной инженерии и нанотехнологий, академик Анатолий Сидоренко рассказал о новой технологии борьбы с пестицидами
По его словам, в Молдове изобрели нанопорошок, который помогает уничтожать пестициды и обеззараживать участки земли.
"Порошок исследован совместно с институтом микробиологии, показал свою эффективность. А теперь нужно изучить свойства порошка", — сказал Анатолий Сидоренко Sputnik Молдова.
Он рассказал, что для дальнейших экспериментов молдавские ученые планируют обратиться к израильским коллегам, поскольку в Израиле есть хорошие специалисты по спектральному анализу.