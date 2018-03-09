Жарихин о том, что даст Узбекистану договор по энергетике с Таджикистаном

Главная проблема, по его мнению, заключалась в том, что страны не могли прийти к компромиссу при использовании водных ресурсов. Но сейчас подвижки в этой сфере налицо.
"На примере договора между Узбекистаном и Таджикистаном мы видим, что страны получат взаимную выгоду. Таджикистан за счет новых каскадов сможет повысить производство электроэнергии и продавать ее в том числе соседям, а Узбекистану это позволит перейти к более прогрессивным методам орошения земель, например, к капельному", — заключил эксперт.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 9-10 марта находится с первым государственным визитом в Душанбе. Главы государств обсуждают все аспекты сотрудничества, включая экономику, гуманитарную сферу, энергетические проекты и пограничный вопрос.