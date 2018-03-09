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Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.
© РИА Новости. Владимир Трефилов

Жарихин о том, что даст Узбекистану договор по энергетике с Таджикистаном

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Тема:
Узбекско-таджикские отношения (20)
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Заместитель руководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин рассказал о преимуществах соглашения между соседними странами и о его значении в масштабе всего региона.

По словам эксперта, тема водных ресурсов в Центральной Азии всегда была очень болезненной, так как не удавалось найти компромисса между странами с избытком таких ресурсов и теми государствами, которые испытывали сложности в водоснабжении.

ГЭС
© Sputnik/ Игорь Агеенко
Таджикистан уменьшит объем сброса воды за счет продажи энергии Узбекистану
"На фоне общих угроз подобные соглашения служат хорошим инструментом стабилизации ситуации в регионе. Наконец-то начали решаться водные проблемы, которые столько лет омрачали отношения между странами Центральной Азии", — подчеркнул Жарихин.

Главная проблема, по его мнению, заключалась в том, что страны не могли прийти к компромиссу при использовании водных ресурсов. Но сейчас подвижки в этой сфере налицо.

"На примере договора между Узбекистаном и Таджикистаном мы видим, что страны получат взаимную выгоду. Таджикистан за счет новых каскадов сможет повысить производство электроэнергии и продавать ее в том числе соседям, а Узбекистану это позволит перейти к более прогрессивным методам орошения земель, например, к капельному", — заключил эксперт.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 9-10 марта находится с первым государственным визитом в Душанбе. Главы государств обсуждают все аспекты сотрудничества, включая экономику, гуманитарную сферу, энергетические проекты и пограничный вопрос.

Тема:
Узбекско-таджикские отношения (20)
Теги:
Таджикистан, Узбекистан, Электроэнергетика, Энергетика



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