Жарихин о том, что даст Узбекистану договор по энергетике с Таджикистаном

Заместитель руководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин рассказал о преимуществах соглашения между соседними странами и о его значении в масштабе всего региона.

По словам эксперта, тема водных ресурсов в Центральной Азии всегда была очень болезненной, так как не удавалось найти компромисса между странами с избытком таких ресурсов и теми государствами, которые испытывали сложности в водоснабжении.

© Sputnik/ Игорь Агеенко Таджикистан уменьшит объем сброса воды за счет продажи энергии Узбекистану

"На фоне общих угроз подобные соглашения служат хорошим инструментом стабилизации ситуации в регионе. Наконец-то начали решаться водные проблемы, которые столько лет омрачали отношения между странами Центральной Азии", — подчеркнул Жарихин.

Главная проблема, по его мнению, заключалась в том, что страны не могли прийти к компромиссу при использовании водных ресурсов. Но сейчас подвижки в этой сфере налицо.

"На примере договора между Узбекистаном и Таджикистаном мы видим, что страны получат взаимную выгоду. Таджикистан за счет новых каскадов сможет повысить производство электроэнергии и продавать ее в том числе соседям, а Узбекистану это позволит перейти к более прогрессивным методам орошения земель, например, к капельному", — заключил эксперт.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 9-10 марта находится с первым государственным визитом в Душанбе. Главы государств обсуждают все аспекты сотрудничества, включая экономику, гуманитарную сферу, энергетические проекты и пограничный вопрос.