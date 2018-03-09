Куртов о новых союзах в ЦА: это потребует учета существующих обязательств

"Так, Узбекистан входит в ШОС, но не состоит в ЕАЭС, как и Таджикистан, кстати. Если какие-то новые союзы и будут создаваться, то странам-участницам необходимо будет вписываться в уже существующие реалии и выполнять ранее взятые на себя обязательства", — подчеркнул Куртов.
Кроме того, отметил эксперт РИСИ, США также не оставляют надежды создать в регионе некое объединение, интегрировав в него и Афганистан. Однако реалии не позволяют пока наладить диалог с тем же Афганистаном, где ситуация очень непростая.
Подробнее о перспективах развития ситуации в Центральной Азии в контексте возможных объединений слушайте в нашем подкасте.