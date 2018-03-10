Гусев: искать повсюду "российский след" - это маразм

Учитывая логику британского премьера, а также позицию властей США, что бы ни случилось в Великобритании и в мире — все это можно связать с "российским следом", заявил в интервью радио Sputnik директор Института стратегического планирования, доктор политических наук, профессор Александр Гусев.
Эксперт прокомментировал заявление министра иностранных дел Британии Бориса Джонсона о возможном бойкоте чемпионата мира-2018, который состоится в России, в том случае, если в инциденте с отравлением Сергея Скрипаля подтвердится "российский след".
"В каждом действии за пределами нашей страны искать российский след — это "попахивает" маразмом", — отметил профессор Гусев.
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