Гусев: искать повсюду "российский след" - это маразм

Увязывать скандал с бывшим офицером ГРУ Сергеем Скрипалем и отказ Великобритании от участия в чемпионате мира по футболу – это не логично и просто не выдерживает никакой критики, считает эксперт Александр Гусев

Учитывая логику британского премьера, а также позицию властей США, что бы ни случилось в Великобритании и в мире — все это можно связать с "российским следом", заявил в интервью радио Sputnik директор Института стратегического планирования, доктор политических наук, профессор Александр Гусев.

Эксперт прокомментировал заявление министра иностранных дел Британии Бориса Джонсона о возможном бойкоте чемпионата мира-2018, который состоится в России, в том случае, если в инциденте с отравлением Сергея Скрипаля подтвердится "российский след".

"В каждом действии за пределами нашей страны искать российский след — это "попахивает" маразмом", — отметил профессор Гусев.

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