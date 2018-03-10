Дизайнер Добрякова: сегодня можно быть модным, не покупая супердорогие вещи

В эфире радио Sputnik эксперт моды отметила, что сориентироваться моднице, что есть тренд, а что нет — весьма просто. "Если вы видите что-то из рук вон кричащее, вызывающее и нелепое — это тренд", — объяснила дизайнер.

"Давно несложно быть модным, не покупая вещи за огромные деньги. Существует много масс-маркет-брендов, которые тут же копируют все тренды. Поэтому в коллекциях известных многим брендов можно увидеть все тренды наступающих сезонов, а стоят они недорого", — подчеркнула она.

Подробности слушайте в аудиоподкасте.