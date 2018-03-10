Плужник: не согласный с увольнением работник может обратиться в суд

Если гражданин не согласен с увольнением и хочет восстановиться в должности или исправить запись в трудовой книжке, он вправе обратиться в суд, заявил директор единого правового центра "Вигенс" Владимир Плужник.





"Надо помнить, что в день увольнения сотрудника работодатель обязан ознакомить его с приказом, выдать трудовую книжку и выплатить полный расчет. Невыполнение хотя бы одного пункта — это нарушение процедуры увольнения, и оно может быть оспорено", — подчеркнул он.

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