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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время визита в Душанбе
© Пресс-служба президента Таджикистана

Мирзиёев: вы бы видели глаза и радость людей на узбекско-таджикской границе

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Тема:
Визит Шавката Мирзиёева в Душанбе (26)
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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев назвал прошедший в Таджикистан свой государственный визит историческим, особенно отметив важность решения пограничного вопроса и открытия всех пунктов пропуска.

Выступая перед журналистами с совместным заявлением по итогам переговоров, президент Узбекистана поблагодарил своего таджикского коллегу Эмомали Рахмона за созданную атмосферу и последовательную политику, способствовавшую нормализации отношений.

Визит Шавката Мирзиёева в Таджикистан
© Пресс-служба президента Таджикистана
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"Наши предки жили на одной земле, пили воду из одного источника и плечом к плечу вместе преодолевали все сложности и испытания. Этот визит можно назвать историческим, потому что мы смогли сделать то, о чем мечтали наши народы и наши предки — жить в мире и согласии", — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

Он добавил, что в числе 27 подписанных в Душанбе двусторонних документов самими важными можно назвать договор об участках государственной границы, а также о взаимном проезде граждан двух стран.

"Пока мы договорились о 30-дневном безвизовом пребывании граждан наших стран, но это только начало этого сложного пути, далее будем смотреть, анализировать. Но это уже достижение. Вы бы видели эти глаза людей на открывшихся пунктах пропуска. Многие из них по 25 — 30 лет не видели своих родных, а теперь могут к ним поехать. Разве не это смысл всей нашей работы, чтобы люди радовались, чтобы им было хорошо", — отметил узбекский лидер.

Он добавил, что несмотря на сложность прошедших переговоров, у глав государств не осталось нерешенных вопросов. Даже по острым моментам стороны смогли договориться о работе на перспективу для решения общих задач.

В ходе первого государственного визита в Душанбе делегации Узбекистана и Таджикистана подписали в общей сложности 27 документов, касающихся сотрудничества в экономической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах, а также по вопросам обороны и безопасности. государственной границе, транспорту и логистике.

Также в рамках визита в таджикской столице состоялся деловой форум и выставка узбекских товаров.

Тема:
Визит Шавката Мирзиёева в Душанбе (26)
Теги:
Эмомали Рахмон, Шавкат Мирзиёев, Таджикистан, Узбекистан, Международная политика



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