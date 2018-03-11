Рахмон о переговорах с Мирзиёевым: у нас не осталось нерешенных вопросов

"Наш торговый оборот за последнее время вырос в десять раз, а мы поставили себе задачу довести его до одного миллиарда долларов", — подчеркнул Эмомали Рахмон.
Удалось договориться и под самому острому — водному вопросу.
"Мы признательны узбекской стороне за то, что она с пониманием отнеслась к нашей общей теме — водопользования и развития энергетики. Мы смогли договориться в этом вопросе, в том числе по строительству новых гидроэлектростанций. включая Рогунскую ГЭС. Есть договоренности и по совместному использованию пресной воды Серезского озера. Главное. еще раз хочу всем напомнить. что Таджикистан никогда и никого из своих соседей без воды не оставит", — подчеркнул таджикский лидер.
Он также поблагодарил Шавката Мирзиёева за его последовательную политику в сфере налаживания регионального сотрудничества. отметив его весомый вклад в укреплении и налаживании узбекско-таджикских отношений.