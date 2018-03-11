Рахмон о переговорах с Мирзиёевым: у нас не осталось нерешенных вопросов

Глава Таджикистана Эмомали Рахмон назвал прошедшие в Душанбе переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым плодотворными. Он добавил, что стороны практически решили все накопившиеся за последние десятилетия вопросы.

По итогам визита были подписаны важнейшие документы, касающиеся всех сфер двусторонних отношений, включая пограничный вопрос, транспортное сообщение, экономику и культурно-гуманитарную сферу.

"Наш торговый оборот за последнее время вырос в десять раз, а мы поставили себе задачу довести его до одного миллиарда долларов", — подчеркнул Эмомали Рахмон.

Кроме того, добавил он, достигнуты важнейшие договоренности по упрощению визового режима для граждан двух стран сроком до 30 дней, а также ведется работа по расширению сотрудничества в сфере пассажирских перевозок, в том числе за счет расширения географии полетов.

Удалось договориться и под самому острому — водному вопросу.

"Мы признательны узбекской стороне за то, что она с пониманием отнеслась к нашей общей теме — водопользования и развития энергетики. Мы смогли договориться в этом вопросе, в том числе по строительству новых гидроэлектростанций. включая Рогунскую ГЭС. Есть договоренности и по совместному использованию пресной воды Серезского озера. Главное. еще раз хочу всем напомнить. что Таджикистан никогда и никого из своих соседей без воды не оставит", — подчеркнул таджикский лидер.

Он также поблагодарил Шавката Мирзиёева за его последовательную политику в сфере налаживания регионального сотрудничества. отметив его весомый вклад в укреплении и налаживании узбекско-таджикских отношений.